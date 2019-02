A New Revenge – versprechen Debüt-Album für Ende März

08.02.2019

Die ehemals als PROJECT ROCK bzw. ROCKSTAR bekannten A NEW REVENGE haben ihr erstes Album für den 29. März angekündigt. Die Platte wird auf den Namen „Enemies & Lovers“ hören und über das australische Label Golden Robot Records in den Handel kommen. Mit „The Way“ gibt es bereits einen ersten Song mit Video:

A NEW REVENGE-Gitarrist Keri Kelli erläutert: „Am Anfang des Songwritings haben wir gesagt: ‚Setzen wir uns zusammen und versuchen wir, drei oder vier eigene Songs zustande zu bringen.‘ Wir haben uns da keinerlei Druck gemacht und einfach losgelegt. Am Ende haben wir dann elf Songs geschafft, mit denen wir alle zufrieden sind. ‚Here’s To Us‘ war der erste Song, den wir für das Album geschrieben haben. Er entstand sehr schnell und es fiel uns leicht, ihn zu schreiben. Er ist im Grunde eine Hymne an die Hard Rock-Fans überall auf der Welt.“

Album VÖ: 29. März 2019

Line-Up

Tim „Ripper“ Owens – Vocals

Keri Kelli – Guitars

Rudy Sarzo – Bass

James Kottak – Drums

Foto: A New Revenge