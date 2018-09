Aborted – zeigen Euch das Video zu „Vespertine Decay“

06.09.2018

Die belgischen Death Metal-Veteranen ABORTED haben mit „Vespertine Decay“ einen neuen Song von ihrem nächsten Output inklusive Video veröffentlicht. Die inzwischen achte Platte der Death Metaller soll am 21. September über das Label Century Media Records in die Läden kommen. Hier der Clip:

Das Artwork zu „TerrorVision“ wurde von Pär Olofsson gezeichnet, der auch schon für Bands wie EXODUS, IMMOLATION oder IMMORTAL tätig war. Für die Produktion ihrer neuen Platte arbeiteten ABORTED mit Kristian „Kohle“ Kohlmannslehner in dessen „Kohlekeller Studios“ zusammen.

Album VÖ: 21.09.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Lasciate Ogne Speranza

02. TerrorVision

03. Farewell To The Flesh

04. Vespertine Decay

05. Squalor Opera

06. Visceral Despondency

07. Deep Red

08. Exquisite Covinous Drama

09. Altro Inferno

10. A Whore D’oeuvre Macabre

11. The Final Absolution

Foto: Aborted