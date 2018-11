Accept – Bassist Peter Baltes verlässt die Band

28.11.2018

Paukenschlag bei den Solinger Heavy Metal-Urgesteinen ACCEPT: Bassist und Gründungsmitglied Peter Baltes hat seinen Posten bei den Teutonenstahl-Veteranen nach insgesamt 40 Jahren aufgegeben. Die Nachricht erreicht Fans nur kurz nach der Veröffentlichung des neuen Live-Albums „Symphonic Terror – Live At Wacken 2017“.

Peter Baltes äußerte sich wie folgt: „An alle ACCEPT-Fans: Ich möchte hiermit meinen Ausstieg aus der Band bekannt geben. Ich war von Anfang an dabei – und viele von Euch ebenfalls. Ich möchte mich bei Euch für all die tollen gemeinsamen Jahre bedanken. Keep It Metal!“

Die verbliebenen Bandmitglieder schreiben: „Unsere Herzen sind gebrochen! Peter brauchte Veränderung in seinem Leben und wir wünschen ihm nur das Beste! Er wird auf ewig ein Teil der ACCPET-Familie bleiben und zu Ehren seines musikalischen Beitrages wünschen wir ihm alles Gute… Und es stimmt: ACCEPT WILL KEEP IT METAL!“

Foto: Nat Edeme