Accept – veröffentlichen Wacken-Mitschnitt im November

22.06.2018

Am 3. August 2017 traten die Teutonenstahl-Urgesteine ACCEPT auf dem legendären „Wacken Open Air“ mit ihrer bisher größten Show auf – inklusive Orchester. In drei Teilen präsentierten die Solinger ihre gesamte Kreativität und Schaffenskraft. Am 23. November soll ein Mitschnitt des Auftritts unter dem Titel „Symphonic Terror“ über Nuclear Blast erscheinen.

Eröffnet wurde das ACCEPT-Set im gewohnten Metal-Gewand inkl. der Weltpremiere des neuen Tracks „Die By The Sword“. Im Mittelteil präsentierte Gitarrist Wolf Hoffmann, begleitet von einem kompletten Symphonie-Orchester, das Beste aus seinem aktuellen Solowerk „Headbangers Symphony“. Im großen Finale erlebten die Zuschauer erstmals die größten Hits von ACCEPT mit Orchester-Begleitung.

ACCEPT-Gitarrist Wolf Hoffmann erklärt: „Intensität und Präzision haben sich hierbei gefunden. Die Fans sind extrem aufgeschlossen. Aber ich glaube dass die Jahrzehnte, in denen wir diese beiden Welten jetzt schon miteinander verbinden, zu einer ehrlichen Akzeptanz seitens der Fans geführt haben.“

Was in Wacken als Uraufführung begann, geht im Frühjahr 2019 in Serie. Das heißt: ACCEPT planen ab Frühjahr 2019 eine große Tour mit Orchester durch ganz Europa. Wolf Hoffmann dazu: „Was ich bereits jetzt sagen kann ist, dass es optische und musikalische Überraschungen geben wird, die man so nicht unbedingt mit ACCEPT in Verbindung bringen würde. Ich will die Gunst der Fans, die sich in Wacken so haben mitreißen lassen, weiter ausbauen. Wir können alle guten Wünsche der Welt gebrauchen und eines ist sicher: 2019 wird spannend!“

Foto: Holger Talinski