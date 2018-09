Accept – verraten Details zu „Symphonic Terror“

21.09.2018

Die Teutonenstahl-Urgesteine ACCEPT haben inzwischen weitere Details zu ihrem auf dem „Wacken Open Air“ 2017 mitgeschnittenen Live-Album „Symphonic Terror“ verlauten lassen. Die 2CD nebst Bluray bzw. DVD, welche den Auftritt der Band vom 3. August 2017 inklusive Orchester enthält, wird am 23. November über Nuclear Blast erscheinen.

ACCEPT-Gitarrist Wolf Hoffmann erklärt: „Intensität und Präzision haben sich hierbei gefunden. Die Fans sind extrem aufgeschlossen. Aber ich glaube dass die Jahrzehnte, in denen wir diese beiden Welten jetzt schon miteinander verbinden, zu einer ehrlichen Akzeptanz seitens der Fans geführt haben.“

Sichert Euch Euer Exemplar hier: http://nblast.de/AcceptSymphonicTerror

Album VÖ: 23. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

DVD/Blu-Ray

Part 1: Accept

01. Die By The Sword

02. Restless And Wild

03. Koolaid

04. Pandemic

05. Final Journey

Part 2: Headbanger’s Symphony

06. Night On Bald Mountain

07. Scherzo

08. Romeo And Juliet

09. Pathétique

10. Double Cello Concerto in G Minor

11. Symphony No. 40 in G Minor

Part 3: Accept With Orchestra

12. Princess Of The Dawn

13. Stalingrad

14. Dark Side Of My Heart

15. Breaker

16. Shadow Soldiers

17. Dying Breed

18. Fast As A Shark

19. Metal Heart

20. Teutonic Terror

21. Balls To The Wall

Bonus:

22. Making Of: Wacken

23. Making Of: Headbanger’s Symphony

Foto: Holger Talinski