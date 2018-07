Alice Cooper – erster Song von „A Paranormal Evening At The Olympia Paris“

14.07.2018

Shock Rock-Urgestein ALICE COOPER hat mit „Poison“ einen ersten Ausschnit aus seinem kommenden Live-Album „A Paranormal Evening At The Olympia Paris“ enthüllt. Das zwei CDs umfassende Digipack [auch als Doppel-LP] enthält einen Konzertmitschnitt vom 7. Dezember 2017 im „Olympia“ in Paris und erscheint am 31. August 2018.

Aufgenommen auf der Tour zum 2017 erschienenen ALICE COOPER-Album „Paranormal“ ist auf dem Doppel-Live-Album die aktuelle Besetzung der Begleitband des Shock Rockers zu hören: Die drei Gitarristen Nita Strauss, Tommy Henriksen und Ryan Roxie, Bassist Chuck Garric sowie Drummer Glen Sobel.

Beim 2017 veröffentlichten „Paranormal“ handelt es sich um das erste ALICE COOPER-Album nach sechs Jahren. Produziert von Bob Ezrin bietet das Album Gastbeiträge von Musikern wie ZZ TOP’s Billy Gibbons, U2’s Larry Mullen, Jr. und DEEP PURPLE’s Roger Glover sowie von Neal Smith, Dennis Dunaway und Michael Bruce — allesamt Mitglieder der ursprünglichen ALICE COOPER-Band.

Album VÖ: 31. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

CD1:

01. Brutal Planet

02. No More Mr. Nice Guy

03. Under My Wheels

04. Department Of Youth

05. Pain

06. Billion Dollar Babies

07. The World Needs Guts

08. Woman Of Mass Distraction

09. Poison

10. Halo Of Flies

CD2:

01. Feed My Frankenstein

02. Cold Ethyl

03. Only Women Bleed

04. Paranoiac Personality

05. Ballad Of Dwight Fry

06. Killer/I Love The Dead Themes

07. I’m Eighteen

08. School’s Out

Foto: Alice Cooper