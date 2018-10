All That Remains – präsentieren neuen Song „Everything’s Wrong“

12.10.2018

Die aus Massachusetts stammende Metalcore-Truppe ALL THAT REMAINS hat mit „Everything’s Wrong“ einen weiteren neuen Song ins Netz gestellt. Selbiger bietet einen weiteren Vorgeschmack auf ihr neues Album „Victim Of The New Disease“, das ab dem 9. November erhältlich sein wird.

ALL THAT REMAINS-Frontmann Phil Labonte gibt zu Protokoll: „Ich möchte noch nicht darüber reden, wie das neue Album klingen wird. Wir haben ja öffentlich noch gar nicht über die neue Platte gesprochen. Sie wird aber definitiv nächstes Jahr erscheinen, wenngleich ich das Release-Datum noch nicht kenne.“

Album VÖ: 9. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Fuck Love

02. Everything’s Wrong

03. Blood I Spill

04. Wasteland

05. Alone In The Darkness

06. Misery In Me

07. Broken

08. Just Tell Me Something [Feat. Danny Worsnop]

09. I Meant What I Said

10. Victim Of The New Disease

Foto: ALl That Remains