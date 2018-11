Almanac – kommen 2019 auf Headlinertour

18.11.2018

Die Allstar-Power-Metal-Band ALMANAC, in deren Reihen u.a. der frühere RAGE-Gitarrist Victor Smolski sowie Sänger David Readman [PINK CREAM 69, Ex-VOODOO CIRCLE] aktiv sind, hat bekannt gegeben, dass sie sich im kommenden Jahr auf Headliner-Tour begeben wird. Mit dabei als Support sind ENEMY INSIDE und NEW LEVEL.

Gitarrist Victor Smolski freut sich: „Nach unserer Tour Anfang des Jahres und großartigen Sommerfestivals, wie z.B. Werner-Das Rennen, möchten wir wieder auf Tour gehen und als Headliner unseren Fans eine ganz besondere Setlist anbieten. ALMANAC wird nicht nur Best Of der letzten beiden Platten ‚Tsar‘ und ‚Kingslayer‘ spielen, sondern auch meine Best Of-Songs aus RAGE- und LINGUA MORTIS ORCHESTRA-Zeiten. Songs der ‚Unity‘-, ‚Soundchaser‘- oder ‚LMO‘-CDs werden in meiner ursprünglichen Version gerockt.“

Foto: Michael Mai