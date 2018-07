Alter Bridge – „Live At The Royal Albert Hall“ kommt im September

14.07.2018

Die um Sänger Myles Kennedy [SLASH] und Gitarrist Mark Tremonti [u.a. CREED] versammelten ALTER BRIDGE haben ein Live-Album namens „Live At The Royal Albert Hall“ angekündigt. Das am 7. Septemer 2018 erscheinende Package wird ihren Auftritt in der legendären Londoner Konzerthalle vom Oktober 2017 beinhalten, bei dem die Band zusammen mit dem 52-köpfigen Parallax Orchestra auftrat.

ALTER BRIDGE-Sänger Myles Kennedy über den Auftritt seiner Band mit einem Orchester: „Ich denke von all den Jahren, in denen wir Musik gemacht haben, zählt diese Erfahrung bestimmt zur Top-Zwei oder -Drei der Highlights. Das ist etwas, das keiner von uns je vergessen wird.“

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Slip To The Void

02. Addicted To Pain

03. Before Tomorrow Comes

04. The Writing On The Wall

05. Cry Of Achilles

06. In Loving Memory

07. Fortress

08. Ties That Bind

09. The Other Side

10. Brand New Start

11. Ghost Of Days Gone By

12. The Last Hero

13. The End Is Here

14. Words Darker Than Their Wings

15. Waters Rising

16. Lover

17. Wonderful Life/Watch Over You

18. This Side Of Fate

19. Broken Wings

20. Blackbird

21. Open Your Eyes

Line-Up

Myles Kennedy – Vocals, Guitars

Mark Tremonti – Guitars

Brian Marshall – Bass

Scott Phillips – Drums

Foto: Alter Bridge