Amon Amarth – haben die Aufnahmen zum neuen Album abgeschlossen

08.01.2019

Die schwedischen Viking Metal-Könige AMON AMARTH haben nach eigenen Angaben die Aufnahmen zu ihrem neuesten Album abgeschlossen. Die noch unbetitelte Platte wurde von Jay Ruston [u.a. ANTHRAX, STONE SOUR, STEEL PANTHER] produziert und wird voraussichtlich im Frühjahr über Metal Blade Records erscheinen.

AMON AMARTH-Frontmann Johan Hegg dazu: „Für das letzte Album habe ich ein ganzes verdammtes Filmskript geschrieben und dann haben wir ein Album draus gemacht. Diesmal hatte ich keine derartigen Ideen und ich wollte auch kein Konzeptalbum machen. ‚Jomsviking‘ ist so gut geworden, dass es fast unmöglich gewesen wäre, sich direkt danach an einem weiteren Konzeptwerk zu versuchen, um das zu toppen – wenn man nicht eine wirklich gute Story auf Lager hat. Hatte ich nicht, also ergab das keinen Sinn. Ich war diesmal ein bisschen faul: Ich habe gewartet, bis die Musik fertig war, um zu sehen, wo sie mich hinführen würde.“

Foto: Amon Amarth