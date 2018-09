Anaal Nathrakh – neuer Song „New Bethlehem/Mass Death Futures“

27.09.2018

Die britischen Extreme Metaller ANAAL NATHRAKH haben mit „New Bethlehem/Mass Death Futures“ einen neuen Song veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem anstehenden neuen Album „A New Kind Of Horror“, das am 27. September via Metal Blade Records veröffentlicht werden soll.

ANAAL NATHRAKH-Frontmann Dave Hunt beschreibt das Album so: „Das hier ist kein fröhliches Album – es ist bitter, rachsüchtig, sarkastisch, boshaft, gewalttätig, verängstigt und gleichermaßen erschreckend. Vor allem ist es menschlich mit allem, was das eben ausmacht. Es ist so ehrlich, wie wir es nur machen konnten.“

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Road To…

02. Obscene As Cancer

03. The Reek Of Fear

04. Forward!

05. New Bethlehem / Mass Death Futures

06. The Apocalypse Is About You!

07. Vi Coactus

08. Mother Of Satan

09. The Horrid Strife

10. Are We Fit For Glory Yet? [The War To End Nothing]

Foto: Anaal Nathrakh