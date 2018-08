Animal Drive – kroatische Hard Rock-Band mit neuem Video

21.08.2018

Die kroatischen Hard Rocker ANIMAL DRIVE haben ein Video zu ihrem neuen Song „Goddamn Marathon“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem ersten vollen Album, das den Titel „Bite!“ trägt und bereits im Februar diesen Jahres über das italienische Label Frontiers Music erschienen ist.

ANIMAL DRIVE wurden 2012 von Sänger Dino Jelusic in der kroatischen Hauptstadt Zagreb gegründet. Offenbar konnte die Band mit ihren Performances Eindruck hinterlassen, denn 2016 wurde Mr. Jelusic als Sänger für die damalige Tour von TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA ausgewählt.

ANIMAL DRIVE-Sänger Dino Jelusic: „Ich bin hocherfreut und aufgeregt, endlich unser Debüt-Album präsentieren zu können. Wir hoffen, dass die Fans unserer Musik mit Offenheit und Neugierde begegnen und dass wir bald in Eurer Gegend spielen, um Euch den Arsch wegzurocken!“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Goddamn Marathon

02. Tower Of Lies [I Walk Alone]

03. Had Enough

04. Hands Of Time

05. Lights Of The Damned

06. Time Machine

07. Father

08. Fade Away

09. Carry On

10. Devil Took My Beer Again

11. Deliver Me

Line-Up

Dino Jelusic – Vocals

Keller – Guitar

Rokindja – Bass

Adrian Boric – Drums

