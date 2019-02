Anvil – zeigen Video zu „Bitch In The Box“

02.02.2019

Das kanadischen Heavy Metal-Trio ANVIL hat ein Video zu seinem einprägsam betitelten Song „Bitch In The Box“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer kommt dabei selbstverständlich von ihrem nach wie vor aktuellen Album „Pounding The Pavement“, das im Januar 2018 über SPV/Steamhammer erschienen ist.

ANVIL-Sänger Steve „Lips“ Kudlow beschreibt das aktuelle Album: „Wir haben direkt nach unserem letzten Album ‚Anvil Is Anvil‘ mit dem Songwriting begonnen. Sobald wir damit fertig waren, haben wir uns sofort wieder auf die Zukunft konzentriert. Nachdem ‚Anvil Is Anvil‘ fertig war, wussten wir alle, dass wir unser Ziel erreicht hatten und wie die Zukunft der Band klingen muss.“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Bitch In The Box

02. Ego

03. Doing What I Want

04. Smash Your Face

05. Pounding The Pavement

06. Rock That Shit

07. Let It Go

08. Nanook Of The North

09. Black Smoke

10. World Of Tomorrow

11. Don’t Tell Me

Line-Up

Steve „Lips“ Kudlow – Vocals, Guitars

Chris Robertson – Bass

Robb Reiner – Drums

Foto: Anvil