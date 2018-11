Apocalyptica – kündigen Live-Album mit Metallica-Performances an

17.11.2018

Die finnischen Cello-Metaller APOCALYPTICA schafften 1996 mit ihrem Debüt-Album „Plays Metallica By Four Cellos“ sofort den Durchbruch. 20 Jahre später begab sich die Band auf ausgedehnte Tour, um das Jubiläum ihres Erstlingswerkes standesgemäß zu feiern. Am 7. Dezember wird eine Doppel-Live-CD inklusive -DVD dieser Performance erscheinen.

Das Package umfasst dabei das volle, zwei Stunden lange Konzert, das APOCALYPTICA auf dem „Finnish Savonlinna Opera Festival“ in ihrem Heimatland spielten. Die Setlist umfasst dabei neben Nummern wie Enter Sandman“, „Master Of Puppets“ und „Seek And Destroy“ auch bisher ungehörte METALLLICA-Coversongs.

Foto: Apocalyptica