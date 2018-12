Arch Enemy – versehen „Reason To Believe“ mit neuem Video

09.12.2018

Die schwedischen Melodic Death Metaller ARCH ENEMY haben mit „Reason To Believe“ ihre neueste Single inklusive dazu passendem Video veröffentlicht. Zudem hat die Band um Gitarrist Michael Amott für den 18. Januar 2019 mit „Covered In Blood“ eine Sammlung sämtlicher Cover-Songs, die die Band bisher aufgenommen hat, angekündigt.

„Reason To Believe“ ist in folgenden Versionen erhältlich:

* Black vinyl [limited to 300 copies]

* Clear vinyl [limited to 100 copies, only available at CMDistro EU]

* White vinyl [limited to 200 copies]

* Silver vinyl [limited to 200 copies, only available at Nuclear Blast]

* Red vinyl [limited to 200 copies, only available at EMP]

ARCH ENEMY-Gitarrist Michael Amott über den Song: „Ich habe die Musik zu diesem Song mit meinem Bruder geschrieben und ganz offensichtlich sollte es eine Ballade werden – wir haben uns dann gedacht, dass es, sollten wir den Song für ARCH ENEMY benutzen, irgendwie komisch wäre, wenn da nur Growls und Screams drin vorkämen. Also habe ich mit Alissa gesprochen und wir haben diese Arrangements ausgearbeitet.“

Foto: Arch Enemy