Architects – seht Euch das Video zu „Royal Beggars“ an

04.10.2018

Die britischen Progressive Metaller ARCHITECTS haben ein Video zu ihrem neuen Song „Royal Beggars“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem nächsten Album, das auf den Namen „Holy Hell“ hören wird und am 9. November über Epitaph Records erscheinen soll.

„Holy Hell“ ist das erste Album der Band nach dem Tod von ARCHITECTS-Gitarrist Tom Searle, der die Band zusammen mit seinem Bruder Dan [Drums] gründete. Searle verstarb 2016, nachdem er bereits drei Jahre lang gegen den Krebs angekämpft hatte.

Album VÖ: 9. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Death Is Not Defeat

02. Hereafter

03. Mortal After All

04. Holy Hell

05. Damnation

06. Royal Beggars

07. Modern Misery

08. Dying To Heal

09. The Seventh Circle

10. Doomsday

11. A Wasted Hymn

Foto: Jennifer McCord