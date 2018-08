Arion – veröffentlichen neuen Song und Album über AFM Records

27.08.2018

Die finnischen Melodic Metal-Newcomer ARION konnten sich einen Vertrag mit AFM Records sichern. Die Hamburger Plattenfirma wird somit ihr zweites Album „Life Is Not Beautiful“ veröffentlichen, das am 19. Oktober weltweit in den Handel kommen soll. Mit „Unforgivable“ gibt es bereits einen ersten Song zu hören:

Die Mitglieder von ARION sind Absolventen der „Sibelius Musikschule“ in Helsinki. Bereits 2013 trat die Band in ihrer Heimat mit ihrem Song „Lost“ für den Vorentscheid des „Eurovision Song Contest“ an und erlangte immerhin einen respektablen fünften Platz.

Album VÖ: 19. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The End Of The Fall

02. No One Stands In My Way

03. At The Break Of Dawn [Feat. Elize Ryd]

04. The Last Sacrifice

05. Through Your Falling Tears

06. Unforgivable

07. Punish You

08. Life Is Not Beautiful

09. Last One Falls

10. Last Of Us [2018 – Digipack Bonus]

11. Seven [2018 – Digipack Bonus]

12. I Am The Storm [2018 – Digipack Bonus]

Line-Up

Lassi Vääränen – Vocals

Iivo Kaipainen – Guitars

Gege Velinov – Bass

Arttu Vauhkonen – Keyboard

Topias Kupiainen – Drums

