Arrival Of Autumn – legen im März neues Album „Harbinger“ vor

06.02.2019

Die kanadischen Metaller ARRIVAL OF AUTUMN haben mit „Harbinger“ den Titel ihres zweiten Albums bekannt gegeben. Die neue Platte der Band soll am 29. März über den schwäbischen Label-Riesen Nuclear Blast in die Läden kommen. Mit „The Endless“ gibt es schon jetzt die erste Single:

ARRIVAL OF AUTUMN-Sänger Jamison Friesen über das neue Album: „‚Harbinger‘ soll eine Warnung an uns sein. Wir sollten mehr darauf achten, was auf der Welt passiert, und alles dafür tun, ihren Untergang zu verhindern. Mit ‚The Endless‘ stellen wir uns die Frage, ob wir einfach nur Marionetten eines Spiels, in das wir hineingeboren wurden, sind. Können wir aus freiem Willen daraus entkommen oder steckt die Menschheit in der Falle und wird diesem Teufelskreis nie wieder entkommen?“

Album VÖ: 29. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Hurricane On The Horizon

02. End Of Existence

03. Witness

04. The Horror

05. Old Bones / New Blood

06. Better Off Without

07. Symbiotic

08. An Omen Of Loss

09. The Endless

10. Apocalyptic

Line-Up

Jamison Friesen – Vocals, Guitars

Brendan Anderson – Guitars

Kevin Student – Bass

Ty Fox – Drums

Foto: Chris Beauchamp