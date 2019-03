Arrival Of Autumn – streamen neuen Song „Witness“ mit Lyric-Video

04.03.2019

Die kanadischen Metaller ARRIVAL OF AUTUMN mit „Witness“ einen brandneuen Song inklusive passendem Lyric-Video verfügbar gemacht. Die neue Platte der Band trägt den Namen „Harbinger“ und soll am 29. März über den schwäbischen Label-Riesen Nuclear Blast in die Läden kommen. Hier das Lyric-Video:

ARRIVAL OF AUTUMN-Sänger Jamison Friesen über den Song: „‚Witness‘ erzählt vom Überlebenskampf, während alles um einen herum zu zerfallen scheint. Die Geschichte spielt in einer fiktional-apokalyptischen Welt, die an die ‚Mad Max‘-Filme angelehnt ist. Der Protagonist spürt, dass er ein Held ist, auch wenn die Situation schier aussichtslos erscheinen mag.“

Album VÖ: 29. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Hurricane On The Horizon

02. End Of Existence

03. Witness

04. The Horror

05. Old Bones / New Blood

06. Better Off Without

07. Symbiotic

08. An Omen Of Loss

09. The Endless

10. Apocalyptic

Line-Up

Jamison Friesen – Vocals, Guitars

Brendan Anderson – Guitars

Kevin Student – Bass

Ty Fox – Drums

Foto: Chris Beauchamp