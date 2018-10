Arsis – kehren im November mit neuem Album „Visitant“ zurück

05.10.2018

Die U.S.-amerikanischen Melodic Death Metaller ARSIS haben mit „Visitant“ ein neues Album über Agonia Records [Europa] bzw. Nuclear Blast angekündigt. Die Platte wird am 2. November in den Handel kommen – mit „Tricking The Gods“ gibt es bereits ein erstes Video:

Das neue ARSIS-Album wurde von klassischen Horror-Filmen inspiriert, für die die Band ein besonderes Faible hat. Für die Aufnahmen zu „Visitant“ tat sich die Truppe aus Virginia mit Produzent Mark Lewis [u.a. WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, DEICIDE, CANNIBAL CORPSE] zusammen. Das Artwork wurde einmal mehr von Mark Riddick gestaltet.

Album VÖ: 02. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Tricking The Gods

02. Hell Sworn

03. Easy Prey

04. Fathoms

05. As Deep As Your Flesh

06. A Pulse Keeping Time With The Dark

07. Funeral Might

08. Death Vow

09. Dead Is Better

10. Unto The Knife

11. His Eyes [PSEUDO ECHO-Cover]

Line-Up

James Malone – Vocals, Guitar

Brandon Ellis – Guitar

Noah Martin – Bass

Shawn Priest – Drums

Foto: Chance Foreman