Arsis – zeigen Euch das Video zu „Fathoms“

05.11.2018

Die U.S.-amerikanischen Melodic Death Metaller ARSIS haben mit „Fathoms“ einen brandneuen Song inklusive passendem Video vorgestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuesten Album, das den Titel „Visitant“ trägt und erst am 2. November über Nuclear Blast in hiesige Regale gekommen ist. Hier der Clip:

Das neue ARSIS-Album wurde von klassischen Horror-Filmen inspiriert, für die die Band ein besonderes Faible hat. Für die Aufnahmen zu „Visitant“ tat sich die Truppe aus Virginia mit Produzent Mark Lewis [u.a. WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, DEICIDE, CANNIBAL CORPSE] zusammen. Das Artwork wurde einmal mehr von Mark Riddick gestaltet.

Album VÖ: 02. November 2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Tricking The Gods

02. Hell Sworn

03. Easy Prey

04. Fathoms

05. As Deep As Your Flesh

06. A Pulse Keeping Time With The Dark

07. Funeral Might

08. Death Vow

09. Dead Is Better

10. Unto The Knife

11. His Eyes [PSEUDO ECHO-Cover]

Line-Up

James Malone – Vocals, Guitar

Brandon Ellis – Guitar

Noah Martin – Bass

Shawn Priest – Drums

Foto: Chance Foreman