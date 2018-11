Artillery – stellen das Video zu ihrem neuen Song „Pain“ vor

09.11.2018

Die dänische Thrash Metal-Prominenz ARTILLERY hat mit „Pain“ einen neuen Song inklusive Video vorgestellt. Die Nummer kommt von ihrem nächsten Album, das den Titel „The Face Of Fear“ tragen wird und am 16. November über das Traditions-Label Metal Blade Records erscheinen wird.

ARTILLERY über ihr neues Video: „Die meisten Szenen aus dem Video wurden direkt im Amager Park gleich vor Kopenhagen gedreht. Die Live-Bilder kommen aus der Zeit als die Band in Japan auf dem Thrash Dominations zusammen mit EXODUS, VOIVOD und SANCTUARY gespielt hat. Der Clip wurde von unserem guten Freund Terkel Christensenm, der auch das Video zu ‚When The Magic Is Gone‘ von unserem letzten Album ‚Penalty By Perception‘ gedreht hat, beaufsichtigt. Im Song geht es um das Ende der Menschheit.“

Album VÖ: 16. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Face Of Fear

02. Crossroads To Conspiracy

03. New Rage

04. Sworn Utopia

05. Through The Ages Of Atrocity

06. Thirst For The Worst

07. Pain

08. Under Water [Instumental]

09. Preaching To The Converted

10. Mind Of No Return [Bonustrack / Re-Recorded From 1982]

11. Doctor Evil [Bonustrack / 2018 Version]

Line-Up

Michael Bastholm Dahl – Vocals

Michael Stützer – Guitars

Morten Stützer – Guitars

Peter Thorslund – Bass

Joshua Madsen – Drums

Foto: Johnsson