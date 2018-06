As I Lay Dying – mysteriöser Teaser aufgetaucht

03.06.2018

Die Metalcore-Band AS I LAY DYING hat nach über fünf Jahren erstmals einen Clip mit neuer Musik auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Da in dem 45-sekündigen Video keinerlei Musiker erkennbar sind – und der Posten am Mikrofon verwunderlicherweise als einziger vakant bleibt – ist es zu diesem Zeitpunkt unklar, in welcher Besetzung die Kalifornier zurückkehren könnten.

AS I LAY DYING hatten nach ihrem aktuellsten Album „Awakened“ [2012] ihren Rückzug auf unbestimmte Zeit angekündigt, da Sänger Tim Lambesis im Verdacht stand, den Mord an seiner Frau in Auftrag gegeben zu haben. 2014 wurde Lambesis schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die übrigen Bandmitglieder taten sich daraufhin mit OH SLEEPER-Sänger Shane Bay zusammen und gründeten die Band WOVENWAR.

Lambesis wurde am 17. Dezember 2016 aus dem Gefängnis entlassen und ist seither frei auf Bewährung. Damit hat der vermeintliche AS I LAY DYING-Frontmann lediglich drei Jahre seiner Hafstrafe in einer Zelle verbüßt. 2017 veröffentlichte er eine umfassende Entschuldigung für seine Taten, die u.a. beim Rolling Stone Magazine nachgelesen werden kann.

Foto: As I Lay Dying