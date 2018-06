As I Lay Dying – kehren mit Tim Lambesis und neuer Single „My Own Grave“ zurück

08.06.2018

Nachdem die Gerüchteküche durch einen mysteriösen Teaser angefacht wurde, ist es nun offiziell: Die Metalcore-Truppe AS I LAY DYING kehrt in ihrer klassischen Besetzung inklusive Sänger Tim Lambesis zurück. Mit „My Own Grave“ hat die Truppe bereits eine neue Single inklusive Video vorgestellt:

Erst vor wenigen Tagen hatten AS I LAY DYING einen nebulösen Teaser ins Netz gestellt, der darauf hindeutete, dass die Kalifornier an neuer Musik arbeiten würden. Allerdings ging aus dem nicht einmal eine Minute langen Clip noch nicht hervor, welche Musiker an der vermeintlichen Reunion beteiligt sein könnten.

AS I LAY DYING hatten nach ihrem aktuellsten Album „Awakened“ [2012] ihren Rückzug auf unbestimmte Zeit angekündigt, da Sänger Tim Lambesis im Verdacht stand, den Mord an seiner Frau in Auftrag gegeben zu haben. 2014 wurde Lambesis schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die übrigen Bandmitglieder taten sich daraufhin mit OH SLEEPER-Sänger Shane Bay zusammen und gründeten die Band WOVENWAR.

Foto: As I Lay Dying