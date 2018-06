As I Lay Dying – veröffentlichen Video-Statement zum Comeback

18.06.2018

Die vollkommen überraschend in ihrer klassischen Besetzung wiedervereinte Metalcore-Truppe AS I LAY DYING hat ein halbstündiges Video veröffentlicht, in dem sie die Gründe für ihren unerwarteten Neustart darlegt. Zuvor hatte die Band mehr oder weniger aus dem Blauen heraus einen neuen Song namens „My Own Grave“ vorgestellt, um ihre Rückkehr anzukündigen.

Anfang des Monats spielten AS I LAY DYING eine Comeback-Show im Club „Soma Sidestage“ in ihrer Heimatstadt San Diego. Die zum Preis von zehn Dollar angebotenen Karten für das am 16. Juni stattfindende Konzert waren Berichten zufolge innerhalb von Minuten ausverkauft. Die Band spielte ihr erstes Konzert seit 2013 vor rund 200 Gästen und hatte sich selbst dazu entschieden, auf der kleineren der beiden Bühnen des Clubs aufzutreten [das Hauptareal fast 2000 Personen].

AS I LAY DYING hatten nach ihrem aktuellsten Album „Awakened“ [2012] ihren Rückzug auf unbestimmte Zeit angekündigt, da Sänger Tim Lambesis im Verdacht stand, den Mord an seiner Frau in Auftrag gegeben zu haben. 2014 wurde Lambesis schuldig gesprochen und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die übrigen Bandmitglieder taten sich daraufhin mit OH SLEEPER-Sänger Shane Bay zusammen und gründeten die Band WOVENWAR

Foto: YouTube