Ashes Of Ares – veröffentlichen neuen Song „Let All Despair“ mit Video

28.10.2018

Die von Sänger Matt Barlow [ehemals bei ICED EARTH] angeführten U.S. Metaller ASHES OF ARES haben mit „Let All Despair“ einen neuen Song inklusive Video vorgestellt. Der Track kommt von ihrm lange erwarteten zweiten Album „Well Of Souls“, das am 9. November über Rock Of Angels Records erscheinen wird.

ASHES OF ARES-Sänger Matt Barlow über den Song: „‚Let All Despair‘ ist der erste Song der ‚Well Of Souls‘-Trilogie. Es führt in eine Welt ein, die an der Schwelle zur Zerstörung steht. Diese Zeit im Lebenszyklus von Mutter Erde heißt auch ‚Reinigung‘. Zu diesem Zeitpunkt der Erdgeschichte ist die Menschheit verglichen mit anderen Lebewesen auf ihrer Oberfläche noch im Kindesalter. Die Trilogie erzählt die Geschichte der Menschheit, welche die direkte Verbindung von Mutter Erde zu allen Lebewesen in ihrer Obhut erkennt.“

Album VÖ: 09. November 2018

Foto: Ashes Of Ares