05.03.2018

Die schwedischen Melodic Death Metal-Legenden AT THE GATES haben ein Live-Video zu ihrem Song „Daggers Of Black Haze“ ins Netz gestellt. Der Song kommt von ihrem nach wie vor aktuellen Album „To Drink From The Night Itself“, das bereits im vergangenen Mai über Century Media erschienen ist.

Der Videoclip zeigt Impressionen der letzten AT THE GATES-Tour durch Europa.

Foto: Ester Segama