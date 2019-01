At The Gates – zeigen Video zu „The Mirror Black“ mit Gastsänger

11.01.2018

Die schwedischen Melodic Death Metal-Legenden AT THE GATES haben ein Video zu ihrem Song „The Mirror Black“ ins Netz gestellt. In der Nummer taucht Rob Miller [AMEBIX, TAU CROSS] als Gastsänger auf. Der Titel kommt von ihrer heute erschienenen Vinyl-EP „With The Pantheons Blind“.

Der Clip entstand in Zusammenarbeit mit Costin Chioreanu und der Produktionsfirma „Twilight13Media“. Chioreanu ist zudem für das visuelle Design des nach wie vor aktuellen AT THE GATES-Albums mit dem Titel „To Drink From The Night Itself“ verantwortlich.

Foto: Ester Segama