Atreyu – stellen neuen Song „The Time Is Now“ vor

07.09.2018

Die kalifornische Metalcore-Band ATREYU hat mit „The Time Is Now“ einen neuen Song vorgestellt. Das mittlerweile siebte Album der Band aus Orange County wird am 12. Oktober unter dem Titel „In Our Wake“ in die Läden kommen. Hier der Track:

ATREYU-Drummer Brandon Saller über das Album: „Was werden wir hinterlassen? Wir haben das Album ‚In Our Wake‘ genannt, weil viele der Konzepte sich mit dieser Frage beschäftigen. Es gibt z.B. Texte, die sich mit unseren ganz eigenen Dämonen auseinandersetzen. In ein paar Songs geht es um unsere Kinder, die natürlich zu unserer unmittelbaren Hinterlassenschaft zählen.“

Album VÖ: 12. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. In Our Wake

02. House Of Gold

03. The Time Is Now

04. Nothing Will Ever Change

05. Blind Deaf & Dumb

06. Terrified

07. Safety Pin

08. Into the Open

09. Paper Castle

10. No Control

11. Anger Left Behind

12. Super Hero

Foto: Atreyu