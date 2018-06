Atrocity – hört den neuen Song „Bloodshed And Triumph“

03.06.2018

Die Bamberger Gothic Death Metaller ATROCITY haben mit „Bloodshed And Triumph“ einen neuen Song veröffentlicht. Selbiger entstammt ihrem neuen Album „Okkult II“, das am 6. Juli über das einheimische Plattenlabel Massacre Records in hiesige Regale kommen wird.

Für die Produktion von „Okkult II“ zeigt sich erneut ATROCITY-Frontmann Alex Krull verantwortlich, der die Aufnahmen in seinem „Mastersound Studio“ in Steinheim leitete. Nach Aussage der Band wurden die Songs dabei so heavy wie möglich, während gleichzeitig die Energie und Atmosphäre des Materials unterstrichen wird.

„Okkult II“ ist dabei der – logisch – zweite Teil einer Alben-Trilogie, welche die Band 2013 mit dem über Napalm Records veröffentlichten „Okkult“ begann. Den Release ihres neuesten Werkes feiern ATROCITY am 6. Juli mit einer besonderen Show auf dem „Sunstorm Open Air“ in Nordheim.

Auf „Okkult II“ begrüßen ATROCITY zudem musikalische Gäste: L.G. Petrov von den Death Metallern ENTOMBED A.D. wird im Song „Devil’s Covenant“ zu hören sein und Marc Grewe, bekannt von den deutschen Death Metal-Pionieren MORGOTH, steuert etwas zu „Gates To Oblivion“ bei.

Album VÖ: 06.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Masters Of Darkness

02. Shadowtaker

03. Bloodshed And Triumph

04. Spell Of Blood

05. Menschenschlachthaus

06. Gates To Oblivion

07. Infernal Sabbath

08. All Men Must Die

09. Phantom Ghost

10. Devil’s Covenant

11. The Golden Dawn

Foto: Massacre Records