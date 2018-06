Aversions Crown – hört die digitale Single „The Breeding Process“

10.06.2018

Die australische Deathcore-Formation AVERSIONS CROWN hat mit „The Breeding Process“ eine neue digitale Single veröffentlicht. Die Nummer erscheint pünktlich zum Auftakt ihrer Tour mit den Genre-Kollegen THE BLACK DAHLIA MURDER, WHITECHAPEL und FLESHGOD APOCALYPSE. Der Song kann über alle üblichen Plattformen erworben werden.

AVERSIONS CROWN über ihre neue Single: „Wir haben jüngst etwas Zeit im Studio verbracht, um den Bauplan für unser nächstes Album auszuarbeiten. Wir wollten genau festlegen, in welch Richtung wir gehen würden und wie das Album klingen soll. Das Ergebnis trägt den Namen ‚The Breeding Process‘. Der Song zeichnet das verstörende Bild eines Betriebs zur Zucht von Menschen – Aliens entführen dazu Menschen und nutzen sie für Spezies-übergreifende Zuchtprojekte.

In der Nummer deutet sich eine neue musikalische Richtung an, aber sie enthält auch die DANN des frühesten AVERSIONS CROWN-Materials. Sie wurde vonWill Putney [THY ART IS MURDER, THE ACACIA STRAIN, FIT FOR AN AUTOPSY] gemischt uns gemastert und als Tontechniker hatten wir Matt Shorter. Viel Spaß damit!“

Foto: Tyson Leith