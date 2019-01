Backyard Babies – stellen Videoclip zu „Good Morning Midnight“ ins Netz

25.01.2019

Die schwedischen Sleaze Rock-Urgesteine BACKYARD BABIES haben mit „Good Morning Midnight“ einen neuen Song inklusive Videoclip vorgestellt. Die Nummer kommt von ihrem nächsten Album „Silver & Gold“ – selbiges soll am 1. März 2019 Century Media Records in die Läden kommen. Hier der Clip:

BACKYARD BABIES-Frontmann Dregen über den Titel des Albums: „Es wird sich ein bisschen so anfühlen, als würde man sich mit einem Stück Silber schneiden. Das hat auch mit unserer Karriere zu tun: Da gab es goldene Zeiten, aber auch schwierigere Phasen. Hoffentlich wird das unser bisher bestes Album sein!“

Album VÖ: 01. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Good Morning Midnight

02. Simple Being Sold

03. Shovin‘ Rocks

04. Ragged Flag

05. Yes To All No

06. Bad Seeds

07. 44 Undead

08. Sliver And Gold

09. A Day Late In My Dollar Shorts

10. Laugh Now Cry Later

Line-Up

Nicke Borg – Lead Vocals, Guitar

Dregen – Lead guitar, Vocals

Johan Blomquist – Bass

Peder Carlsson – Drums

Foto: Backyard Babies