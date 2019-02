Bad Religion – kündigen neues Album „Age Of Unreason“ für Mai an

27.02.2019

Die kalifornischen Punk Rock-Urgesteine BAD RELIGION haben mit „Age Of Unreason“ ein neues Album angekündigt. Die Platte soll hierzulande am 03. Mai 2019 über das bekannte Label Epitaph Records erscheinen. Mit „Chaos From Within“ gibt es bereits einen ersten Song zu hören:

BAD RELIGION-Gitarrist Brett Gurewitz über das Album: „Diese Band stand schon immer für die Werte der Aufklärung. Heutzutage sind Werte wie Wahrheit, Gleichheit, Freiheit, Toleranz oder auch Wissenschaftlichkeit allerdings ernsthaft in Gefahr. Dieses Album ist unsere Antwort darauf.“

Album VÖ: 03. Mai 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Chaos From Within

02. My Sanity

03. Do The Paranoid Style

04. The Approach

05. Lose Your Head

06. End Of History

07. Age Of Unreason

08. Candidate

09. Faces Of Grief

10. Old Regime

11. Big Black Dog

12. Downfall

13. Since Now

14. What Tomorrow Brings

15. The Profane Rights Of Man [Bonustrack]

Foto: Lisa Johnson