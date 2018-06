Bad Religion – neue Single „The Kids Are Alt-Right“ im Stream

22.06.2018

Die kalifornischen Punk Rock-Urgesteine BAD RELIGION haben eine neue Single mit dem Titel „The Kids Are Alt-Right“ veröffentlicht, in der sie sich mit der aktuellen politischen Stimmung in den Vereinigten Staaten auseinandersetzen. Der Titel wurde von der Band dabei in Anlehnung an den 1965 erschienenen THE WHO-Song „The Kids Are Alright“ gewählt.

Mit „The Kids Are Alt-Right“ kehren BAD RELIGION zum melodischen Hardcore-Sound der Westküste zurück, den die Band auch auf Alben wie „Suffer“, „No Control“ oder „Recipe For Hate“ bot. Nach dem 2013 erschienenen Album „True North“ zeigte sich Frontmann Greg Graffin Anfang 2017 vorsichtig optimistisch, dass eine neue Platte in der Mache sei, äußerte jedoch keine konkreten Pläne.

Foto: Lisa Johnson