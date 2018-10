Bad Religion – stellen neuen Song „The Profane Rights Of Man“ bereit

18.10.2018

Die U.S.-amerikanischen Punk Rock-Legenden BAD RELIGION haben mit „The Profane Rights Of Man“ einen weiteren neuen Song veröffentlicht. Die Nummer nimmt einmal mehr das politische Klima in ihrem Heimatland unter der Trump-Regierung aufs Korn und setzt damit den Tenor ihres letzten Songs „The Kids Are Alt-Right“ fort.

BAD RELIGION-Sänger Greg Graffin über die Nummer: „Der Song basiert auf dem Dokument ‚The Universal Rights Of Man‘ von 1789. Da wir eine Band sind, die in ihrer Geschichte schon immer die Aufklärung propagiert hat, wollten wir zeigen, dass unsere Gesellschaft auf einer weltlichen und nicht auf einer heiligen, theologischen Rechtfertigung der Menschenrechte basiert. Zusammengefasst geht es in dem Song um den Glauben von BAD RELIGION an eine säkulare Basis zur Sicherstellung der Menschenrechte für alle.“

Foto: Lisa Johnson