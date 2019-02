Beast In Black – landen in den Charts

21.02.2019

Die finnischen Power Metaller BEAST IN BLACK haben es mit ihrem neuen Album „From Hell With Love“ auf einen respektablen sechsten Platz der deutschen Albumcharts geschafft. Die Platte ist am 8. Februar über das schwäbische Label Nuclear Blast in die Läden gekommen. Hier noch einmal das Video zum Titeltrack:

BEAST IN BLACK über ihren Chart-Erfolg: „Wir sind überrascht, aber natürlich überglücklich über dieses klasse Ergebnis mit ‚From Hell With Love‘! Danke, Deutschland! Diesen Erfolg werden wir auf unserer allerersten Headlinetour zusammen mit euch feiern. Wir sehen uns in Kürze!“

Album VÖ: 08. Februar 2019