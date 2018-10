Beast In Black – neues Album „From Hell With Love“ kommt im Februar

18.10.2018

Die finnische Heavy Metal-Truppe BEAST IN BLACK hat mit „From Hell With Love“ ihr zweites Album angekündigt, das am 8. Februar 2019 über Nuclear Blast erscheinen soll. Die Band formierte sich 2015 um den ehemals bei BATTLE BEAST angestellten Gitarristen Anton Kabanen.

Die Band über ihr nächstes Album: „Manchmal hat es sich wie die Hölle angefühlt, so viel und so hart am neuen Album von BEAST IN BLACK zu arbeiten, aber wir haben da wirklich unser ganzes Herzblut reinfließen lassen. Also, Jungs und Mädels, das hier ist für Euch, Liebesgrüße aus der Hölle!“

Foto: Jarmo Katila / Toni Kilpinen