Beast In Black – stellen finalen Trailer zu „From Hell With Love“ bereit

06.02.2019

Angesichtes der nahenden Veröffentlichung ihres neuen Albums haben die Finnen BEAST IN BLACK einen weiteren Trailer zu „From Hell With Love“ bereitgestellt. Die neue Platte der um den BATTLE BEAST-Gitarristen Anton Kabanen versammelten Band erscheint am 8. Februar über Nuclear Blast.

Die Band den Song: „‚Die By The Blade‘ ist einer der Songs, die auf dem ‚Berserk‘-Manga basieren. Sein Titel mag sehr direkt und einfach klingen, doch der Text behandelt ein weitaus tiefgründigeres Thema, als man es im ersten Augenblick denken mag. Musikalisch ist er definitiv ein Heavy Metal-Ohrwurm ganz im Stile BEAST IN BLACKs und Yannis‘ kraftvolle, emotionale Alles-oder-Nichts-Performance gilt es besonders hervorzuheben!“

