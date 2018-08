Behemoth – Video zu „God = Dog“ als Vorgeschmack aufs neue Album

03.08.2018

Die polnischen Black / Death Metaller BEHEMOTH haben ein Video zu ihrem provokativ „God = Dog“ betitelten neuen Song ins Netz gestellt. Die Nummer gibt einen ersten Ausblick auf ihr neues Album „I Loved You At Your Darkest“, das am 5. Oktober über Nuclear Blast in die Läden kommen wird.

BEHEMOTH-Frontmann Nergal über den Ursprung des Albumtitels: „Das ist eine Zeile aus der Bibel. Um genau zu sein ist es sogar ein Zitat von Jesus selbst. Dass BEHEMOTH es als die Grundlage für ein neues Album verwenden ist natürlich die ultimative Gotteslästerung.“

Album VÖ: 05. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Solve

02. Wolves Ov Siberia

03. God = Dog

04. Ecclesia Diabolica Catholica

05. Bartzabel

06. If Crucifixion Was Not Enough…

07. Angelvs XIII

08. Sabbath Mater

09. Havohej Pantocrator

10. Rom 5:8

11. We Are The Next 1000 Years

12. Coagvla

Foto: Grzegorz Gołębiowski