Beyond The Black – seht das Video zu „Breeze“

07.12.2018

Die deutschen Gothic Metaller BEYOND THE BLACK haben ein Video zu ihrem Song „Breeze“ veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem aktuellen Album „Heart Of The Hurricane“, das schon am 31. August über Napalm Records in den Handel gekommen ist. Hier der versprochene Videoclip:

BEYOND THE BLACK-Sängerin Jennifer Haben über das Album: „Wir haben im Sommer letzten Jahres mit dem Songwriting angefangen. Zunächst hat jeder für sich alleine gearbeitet und als wir dann einen Haufen Material hatten, haben wir in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt an diesen Ideen gearbeitet oder neue ausgefeilt. Das ging dann Anfang des Jahres an unsere Produzenten, damit sie es finalisieren und dann haben wir alles aufgenommen.“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Hysteria

02. Heart Of The Hurricane

03. Through The Mirror

04. Million Lightyears

05. Song For The Godless

06. Escape From The Earth

07. Beneath A Blackened Sky

08. Fairytale Of Doom

09. My God Is Dead

10. Dear Death

11. Scream For Me

12. Freedom

13. Breeze

Foto: Heilemania