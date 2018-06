Black Label Society – Video zu „Trampled Down Below“

22.06.2018

Die um den inzwischen auch wieder bei OZZY OSBOURNE angestellten Gitarrenhelden Zakk Wylde versammelten BLACK LABEL SOCIETY haben ein Video zu ihrem Song „Trampled Down Below“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem nach wie vor aktuellen Album „Grimmest Hits“, das bereits seit Januar erhältlich ist.

BLACK LABEL SOCIETY-Frontmann Zakk Wylde über das neue Album: „Die einzige Idee, die ich hatte, bevor wir ins Studio gegangen sind, war ‚The Only Words‘. Das habe ich in einem Hotelzimmer geschrieben. Es erinnert mich irgendwie an CREAM. Und das einzige andere Riff war ‚Trampled Down Below‘.

Jede Platte, die wir machen, ist eine Wundertüte – wir wissen nie genau, was wir bekommen, bis sie fertig ist. Das ist es auch, was an der Studio-Arbeit so viel Spaß macht: Man geht mit der Einstellung ‚Mal sehen, was passiert,‘ rein. […] Das passiert ziemlich oft. Man bekommt eine Idee, weil man sich LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH oder THE ALLMAN BROTHERS anhört, aber das Endergebnis kann ein ganz anderes sein.“

Line-Up

Zakk Wylde – Vocals, Guitar

John DeServio – Bass

Dario Lorina – Guitar

Jeff Fabb – Drums

Foto: Justin Reich