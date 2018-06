Blitzkrieg – haben Video zu „Angels Or Demons“ veröffentlicht

15.06.2018

Die New Wave Of British Heavy Metal-Legenden BLITZKRIEG haben ein Video zu ihrem Song „Angels Or Demons“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuesten Album, das den Titel „Judge Not!“ trägt und am 27. April über Mighty Music in die Läden gekommen ist. Hier der Videoclip:

BLITZKRIEG-Gitarrist Ken Johnson über das neue Album: „Wir alle in der Band freuen uns riesig über die Veröffentlichung des neuen BLITZKRIEG-Albums – vor allem nachdem die Ende letzten Jahres veröffentlichte ‚Reign Of Fire‘-EP so gut angekommen ist und haufenweise gute Kritiken bekommen hat. Wir hoffen, dass Ihr alle beim Hören des neuen Materials so viel Spaß wie wir während den Aufnahmen zu ‚Judge Not!‘ habt!“

„Judge Not!“ erscheint fünf Jahre nach dem letzten BLITZKRIEG-Album „Back From Hell“ und wurde von der Band in im „Downcast Base HQ“-Studio in Newcastle aufgenommen. Für den Mix haben Sänger Brian Ross und seine Mannschaft die Dienste von Jonas Haagensen aus den dänischen „Hansen Studios“ in Anspruch genommen.

Line-Up

Brian Ross – Lead Vocals

Ken Johnson – Guitars, Keyboards, Backing Vocals

Alan Ross – Guitars, Backing Vocals

Matt Graham – Drums

Huw Holding – Bass

Foto: Blitzkrieg