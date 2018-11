Blood Feast – neue EP „Chopped, Sliced And Diced“ kommt im Dezember

15.11.2018

Die kalifornischen Thrash Metal-Urgesteine BLOOD FEAST haben mit „Chopped, Sliced And Diced“ die Veröffentlichung einer neuen EP in Aussicht gestellt. Die sechs Songs umfassende Platte soll am 21. Dezember als 12-Inch-Vinyl, Shaped Picture Disc, Shaped CD und Kassette in den Handel kommen.

BLOOD FEAST-Gitarrist Adam Tranquilly darüber: „Ich habe mir immer gedacht, dass wir dem altbekannten Rezept folgen Sollten: Ein Album, das von einer EP mit einem neuen Song gefolgt wird. Allerdings haben wir anders als auf der ‚Face Fate‘-EP diesmal nicht nur Remixes, sondern Neuaufnahmen der übrigen Songs auf Lager. Diese neuen Studioaufnahmen unserer frühen Songs sind unsere ersten Nummern mit Adam Kieffer am Drumkit und sie sind unbeschreiblich wüst.“

Album VÖ: 21. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Concubine

02. Hunted, Stalked And Slain

03. Darkside

04. Chopping Block Blues

05. Chemically Imbalanced

06. By The Slice [Live] [CD And Cassette Bonustrack]

Line-Up

Adam Tranquilli – Guitar

Chris Natalini – Vocals

Tom Lorenzo – Bass

Adam Kieffer – Drums

CJ Scioscia – Guitar

Foto: Blood Feast