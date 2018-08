Bloodbath – neues Album „The Arrow Of Satan Is Drawn“ kommt im Oktober

19.08.2018

Die schwedische Death Metal-Supergroup BLOODBATH hat mit „The Arrow Of Satan Is Drawn“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Das mittlerweile fünfte volle Album der Band um Anders Nyström wird hierzulande am 26. Oktober über ihr langjähriges Label Peaceville Records erscheinen.

„The Arrow Of Satan Is Drawn“ wurde von BLOODBATH zusammen mit Karl Daniel Liden in den „Ghost Ward“, „City Of Glass“ und „Tri-Lamb“-Studios aufgenommen. Es ist nach „Grand Morbid Funeral“ [2014] bereits das zweite Album mit PARADISE LOST-Frontmann Nick Holmes am Gesang.

BLOODBATH-Bandleader Anders Nyström über das neue Album der Truppe: „Was zeigen wir Euch mit diesem Album? Den unaufhaltsamen Marsch der Menschheit in ihr unausweichliches Verderben. Die Gefahr für diese Welt geht nicht von jenseits der Sonne aus – der Feind ist hier, innerhalb unserer Mauern. Nur der Gott der Leere wird uns alle überleben. The Arrow Of Satan Is Drawn!“

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Fleischmann

02. Bloodicide

03. Wayward Samaritan

04. Levitator

05. Deader

06. March Of The Crucifers

07. Morbid Antichrist

08. Warhead Ritual

09. Only The Dead Survive

10. Chainsaw Lullaby

Bonustracks On Limited-Edition CD

11. Ride The Waves Of Fire

12. Wide Eyed Abandon

Foto: Steve Brown