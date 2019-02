Bloodbound – kündigen neues Album „Rise Of The Dragon Empire“ für März an

05.02.2019

Die schwedischen Power Metaller BLOODBOUND haben mit „Rise Of The Dragon Empire“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die mittlerweile achte Platte der Truppe aus Bollnäs wird inklusive einer satten Bonus-DVD erscheinen und soll hierzulande am 22. März in den Handel kommen. Mit „Slayer Of Kings“ gibt es bereits einen ersten Song zu hören:

Für den Mix und das Mastering von „Rise Of The Dragon Empire“ arbeiteten BLOODBOUND mit Jonas Kjellgr zusammen, der bereits im Dienst von Bands wie SONIC SYNDICATE, STEEL ATTACK und SCAR SYMMETRY stand. Das Artwork zur neuen Platte kommt von Tom Thiel [u.a. AMON AMARTH, BRAINSTORM].

Album VÖ: 22. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

CD:

01. Rise Of The Dragon Empire

02. Slayer Of Kings

03. Skyriders And Stormbringers

04. Magical Eye

05. Blackwater Bay

06. Giants Of Heaven

07. The Warlock’s Trail

08. A Blessing In Sorcery

09. Breaking The Beast

10. Balerion

11. Reign Of Fire

DVD:

01. Bloodtale

02. Battle In The Sky

03. Stand And Fight

04. In The Name Of Metal

05. Stormborn

06. When All Lights Fail

07. Moria

08. Silver Wings

09. Dragons Are Forever

10. Nosferatu

11. Made Of Steel

Line-Up

Patrik Selleby – Vocals

Tomas Olsson – Guitars

Henrik Olsson – Guitars

Anders Broman – Bass

Fredrik Bergh – Keyboard

Daniel Sjögren – Drums

Foto: Bloodbound