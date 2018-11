Born Of Osiris – neues Album „The Simulation“ kommt im Januar

17.11.2018

Die U.S.-amerikanische Deathcore-Formation BORN OF OSIRIS hat mit „The Simulation“ ein neues Album angekündigt. Die neueste Platte der Band soll am 11. Januar 2019 über Sumerian Records in die Läden kommen. Mit „The Accursed“ gibt es bereits jetzt einen ersten Song inklusive passedem Video:

BORN OF OSIRIS-Gitarrist Lee McKinney über den Song: „Die erste Single ‚The Accursed‘ basiert genau auf den zentralen Themen des Albums. Die Menschen stecken in einer Sackgasse und sind abhängig von Maschinen, sozialen Medien, virtueller Realität und allem, was ein Leben erschafft, das nicht unser eigenes ist. Unsere Telefone sind eine Erweiterung von uns selbst geworden, wie neue Körperteile. Wir spielen Spiele und legen VR-Headsets an, die uns wortwörtlich aus der Realität heraussaugen und in die Fantasie katapultieren. Was bringt die Zukunft – nur eine Simulation? Oder hat die Simulation längst begonnen?“

Album VÖ: 11. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Accursed

02. Disconnectome

03. Cycles Of Tragedy

04. Under The Gun

05. Recursion

06. Analogs In A Cell

07. Silence The Echo

08. One Without The Other

Foto: Born Of Osiris