Brainstorm – neuer Song „The Pyre“ vorgestellt

21.07.2018

Die schwäbischen Power Metal-Veteranen BRAINSTORM haben mit „The Pyre“ einen brandneue Song von ihrem nächsten Album vorgestellt. Die Platte wird den Titel „Midnight Ghost“ tragen und soll am 28. September über AFM Records in die Regale kommen. Hier der Song:

BRAINSTORM-Sänger Andy B. Franck über das neue Album: „‚Midnight Ghost‘ ist das Album, das wir immer für unserer Fans – und auch für uns selbst – erschaffen wollten. Es fühlt sich alles perfekt für uns an… jeder Song, der Sound und auch das Cover-Artwork! Es hat solch unglaubliche Power, was wirklich schwer zu beschreiben ist. Für mich ist es definitiv eines der besten BRAINSTORM-Alben und ich bin sicher, dass wir damit jetzt auf ein neues Level kommen können. Wir können es kaum erwarten, ‚Midnight Ghost‘ auf die Bühnen zu bringen!“

Das neue BRAINSTORM-Album „Midnight Ghost“ wurde von ORDEN OGAN-Frontmann Sebastian „Seeb“ Levermann produziert, der auch schon mit Power Metal-Größen wie RHAPSODY OF FIRE zusammenarbeitete. Für das Artwork gewann die Truppe Gyula Havancsa [u.a. ACCEPT, STRATOVARIUS].

Album VÖ: 28.09.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

CD:

01. Devil’s Eye

02. Revealing The Darkness

03. Ravenous Minds

04. The Pyre

05. Jeanne Boulet [1764]

06. Divine Inner Ghost

07. When Pain Becomes Real

08. The Four Blessings

09. Haunting Voices

10. The Path

Digibook bonus DVD: „Scary Creatures Over Europe 2016“ at LKA Stuttgart:

01. The World To See

02. Firesoul

03. Fire Walk With Me

04. Highs Without Lows

05. We Are

06. Worlds Are Coming Through

07. Shiva’s Tears

08. End In Sorrow

09. How Much Can You Take

10. Falling Spiral Down

11. All Those Words

12. Shiver

Foto: Brainstorm