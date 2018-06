Bullet For My Valentine – Making Of zu „Gravity“

23.06.2018

Die walisischen Modern Metaller BULLET FOR MY VALENTINE haben den ersten Teil einer Reige von „Making Of“-Videos zu ihrem neuen Album „Gravity“ veröffentlicht. Die Platte selbst wird am kommenden Freitag, dem 29. Juni, über Spinefarm in den Handel kommen.

Der Nachfolger zum 2015 erschienenen „Venom“ ist das erste BULLET FOR MY VALENTINE-Album, auf dem ihr neuer Drummer Jason Bowld [PITCHSHIFTER, AXEWOUND] sowie Bassist Jamie Mathias [Ex-REVOKER] zu hören sein werden. Bowld war bereits seit 2016 mit der Band getourt und Bassist Mathias ist bereits kurz nach der Fertigstellung von „Venom“ zur Band gestoßen.

BULLET FOR MY VALENTINE-Frontmann Matt Tuck über das neue Album: „Ich habe in den letzten zwölf Monaten sehr viel über das Wort ‚zeitgenössisch‘ nachgedacht. Und ich glaube, dass dies ein zeitgenössisches Album ist. Es ist kein Old School-Album, dem man sofort unsere Einflüsse anhört. Das hatten wir schon, also geht es jetzt nach vorne, um die Band interessanter zu machen. Wir möchten niemanden verprellen… aber wir möchten auch nicht immer den gleichen Scheiß schreiben. Metalheads wird die Platte gefallen. Ich finde sogar, dass die seichteren, elektronischen Momente den Heavy-Teil noch härter machen. Es geht darum, den Hörer zu fesseln, ihn mit auf eine Reise zu nehmen und ihn ein bisschen durcheinander zu bringen…“

Album VÖ: 29.07.2018

Foto: Bullet For My Valentine