Burning Rain – stellen neuen Song „If It’s Love“ vor

20.02.2019

Die u.a. um Gitarrist Doug Aldrich [u.a. THE DEAD DASIES, Ex-WHITESNAKE, Ex-DIO] und Sänger Keith St. John [MONTROSE, KINGDOM COME] versammelten Hard Rocker BURNING RAIN haben mit „If It’s Love“ einen weiteren Song von ihrem neuen Album „Face The Music“ ins Netz gestellt. Die Platte erscheint am 22. März über Frontiers Music.

Gitarrist Doug Aldrich über die erste Single „Midnight Train“: „Seit dem letzten BURNING RAIN-Album ist einige Zeit vergangen und wir wollten mit einem Paukenschlag zurückkehren. ‚Midnight Train‘ fasst den Sound von BURNING RAIN in sich zusammen; es klingt frisch und heavy. Ich fand, dass es ein cooler Song ist, um die Band erneut vorzustellen.“

Album VÖ: 22. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Revolution

02. Lorelei

03. Nasty Hustle

04. Midnight Train

05. Shelter

06. Face The Music

07. Beautiful Road

08. Hit And Run

09. If It’s Love

10. Hideaway

11. Since I’m Loving You

Line-Up

Keith St. John – Vocals

Doug Aldrich – Guitars

Brad Lang – Bass

Blas Elias – Drums

Foto: Burning Rain