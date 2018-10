Burning Witches – präsentieren Titeltrack von „Hexenhammer“ mit Video

08.10.2018

Die Schweizer Heavy Metal-Mädels BURNING WITCHES ein Video zum Titeltrack ihres neuen Albums „Hexenhammer“ ins Internet gestellt. Das nunmehr zweite Album der Formation wird am 9. November über das Donzdorfer Label Nuclear Blast in die Läden kommen. Hier der Clip:

DESTRUCTION-Frontmann Schmier, der „Hexenhammer“ produzierte, über BURNING WITCHES: „Diese Damen klingen originell, frisch und heavy! Ich liebe den Classic Metal-Einfluss und die Halford-inspirierten Vocals! BURNING WITCHES werden bestimmt Fans finden. Ihr Sound, der irgendwo zwischen alten JUDAS PRIEST und U.S. Metal wie ICED EARTH liegt, hat sofort meine Aufmerksamkeit bekommen.“

Album VÖ: 09. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Witch Circle

02. Executed

03. Lords Of War

04. Open Your Mind

05. Don’t Cry My Tears

06. Maiden Of Steel

07. Dungeon Of Infamy

08. Dead Ender

09. Hexenhammer

10. Possession

11. Maneater

12. Holy Diver

Bonus tracks:

13. Self Sacrifice

14. Don’t Cry My Tears [Acoustic]

Line-Up

Seraina Telli – Vocals

Romana Kalkuhl – Guitars

Sonia Nusselder – Guitars

Jeanine Grob – Bass

Lala Frischknecht – Drums

Foto: Zlatko Gotovac